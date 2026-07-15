Канищев: не хотел бы видеть Головина в "Зените"

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- Не хотел бы видеть Головина в "Зените". Пусть лучше едет в Саудовскую Аравию и заработает денег. Не знаю, уж куда " Зениту " ещё? Кого только сюда не хотят - и Головина, и Тюкавина, всех, - передаёт слова Канищева "Чемпионат"

По мнению эксперта, полузащитнику "Монако" лучше продолжить карьеру за пределами России, а "сине-бело-голубым" нет смысла усиливать и без того конкурентный состав.В последние дни СМИ сообщали, что интерес к 30-летнему хавбеку проявляют как клубы Саудовской Аравии, так и представители Российской премьер-лиги. Контракт Головина с "Монако" рассчитан до лета 2029 года, а его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.