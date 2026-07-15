"Реал" хочет лишить "Барселону" титулов из-за дела Негрейры - источник

Конфликт между двумя испанскими грандами получил новое продолжение.



Фото: Getty Images

Как пишет AS, "Реал" намерен добиться максимально жёстких санкций в отношении "Барселоны" в рамках расследования так называемого "дела Негрейры". Источник сообщает, что мадридский клуб обратился в УЕФА с требованием аннулировать все трофеи, которые каталонцы завоевали в период сотрудничества с бывшим вице-президентом Технического комитета судей Хосе Марией Негрейрой.



Ранее испанские правоохранительные органы официально предъявили "Барселоне" обвинения по этому делу. Следствие полагает, что на протяжении нескольких лет клуб перечислял денежные средства компаниям, связанным с Негрейрой, который в то время занимал высокий пост в судейском корпусе Испании.

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Барселона