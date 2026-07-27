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Богосавац - о задачах команды: "Ахмат" показал, что может обыгрывать "Локомотив"

Защитник "Ахмата" Мирослав Богосавац ответил, какие цели ставит команда сезон.
Фото: ФК "Ахмат"
По словам Богосаваца, "Ахмат" нацелен на борьбу за попадание в верхнюю часть турнирной таблицы.

- Мы сохранили команду и ещё усилили, поэтому надеюсь, что поборемся за место в верхней части таблицы.

Сегодня показали, что можем обыгрывать "Локомотив". Жалко, что не вышло. У нас было много моментов, - приводит слова Богосаваца "Советский спорт".

Вчера, 26 июля, грозненский "Ахмат" на выезде сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче первого тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Зелимхан Бакаев и Эральд Максути.

По итогам сезона-2025/26 команда Станислава Черчесова заняла девятое место в турнирной таблице чемпионата России, "железнодорожники" завоевали бронзовые медали.

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