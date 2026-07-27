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Барко ответил, стал ли "Спартак" сильнее по сравнению с прошлым сезоном

Полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко ответил, стала ли команда сильнее по сравнению с прошлым сезоном.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Барко, в игре с "Родиной" красно-белые сделали важный шаг.

- Думаю, что нужно идти шаг за шагом, всегда отталкиваться от следующего матча, готовиться к нему.
В игре с "Родиной" мы сделали важный шаг. С "Ахматом", конечно, будет непросто. Будем стараться становиться сильнее и выигрывать матч за матчем, - приводит слова Барко "Матч ТВ".

В первом туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над столичной "Родиной" со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Маркиньос, Кристофер Мартинс и Данил Пруцев.

Во втором туре чемпионата России команда Хуана Карседо сыграет на выезде с грозненским "Ахматом". По итогам прошлого сезона красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

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