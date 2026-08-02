Президент "Оренбурга" Волженкин - о срыве перехода Мохеби: он или его агент некооректно отнеслись к клубу

- Либо он, либо его агент некорректно отнеслись к клубу.
Мы договаривались об одних условиях взаимодействия, но на месте, когда он приехал, были озвучены уже кардинально другие, и это, собственно, всё, - приводит слова Волженкина 56.ru
Ранее сообщалось, что "Оренбург" близок к приобретению защитника Масуда Мохеби из иранского "Хейбара" - футболист является братом Мохамада Мохеби, который ранее выступал за "Ростов".
Масуд Мохеби в минувшем сезоне провел за иранский клуб 22 матча и записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу. Рыночная стоимость 21-летнего центрального защитника оценивается порталом Transfermarkt в 600 тысяч евро.