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Президент "Оренбурга" Волженкин - о срыве перехода Мохеби: он или его агент некооректно отнеслись к клубу

Президент "Оренбурга" Кирилл Волженкин объяснил, почему клубу не удалось подписать Масуда Мохеби.
Фото: ФК "Оренбург"
По словам Волженкина, либо Мохеби, либо его агент некорректно отнеслись к "Оренбургу", изменив условия сделки.

- Либо он, либо его агент некорректно отнеслись к клубу.

Мы договаривались об одних условиях взаимодействия, но на месте, когда он приехал, были озвучены уже кардинально другие, и это, собственно, всё, - приводит слова Волженкина 56.ru

Ранее сообщалось, что "Оренбург" близок к приобретению защитника Масуда Мохеби из иранского "Хейбара" - футболист является братом Мохамада Мохеби, который ранее выступал за "Ростов".

Масуд Мохеби в минувшем сезоне провел за иранский клуб 22 матча и записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу. Рыночная стоимость 21-летнего центрального защитника оценивается порталом Transfermarkt в 600 тысяч евро.

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