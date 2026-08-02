Попович - об игре Гонду: в футболе не только голы все решают

- Считаю, что Лусиано Гонду — прекрасный игрок. В футболе не только голы все решают.
В матче с "Крыльями Советов" он проделал огромную работу на поле, боролся за все мячи. Он отдал мне отличную голевую передачу. Лусиано отлично работает, - приводит слова Поповича "Чемпионат".
Во втором туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА на домашнем стадионе сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" - 1:1, во первом туре чемпионата России команда Дмитрия Игдисамова одержала победу над калининградской "Балтикой" - 2:1.
Лусиано Гонду выступает за ЦСКА с января 2026 года. Всего он провел за красно-синих во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет четыре забитых мяча и две голевые передачи.