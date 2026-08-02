Турецкий журналист раскрыл подробности интереса "Галатасарая" к Батракову

"Галатасарай" сейчас заинтересован во многих игроках. У них очень длинный список, Батраков - один из 20 игроков в этом списке. Я не уверен, что уже были предприняты какие-либо официальные шаги в отношении Батракова на данный момент", - сказал Ишбегендирен Metaratings.
Алексей Батраков выступает в составе московского "Локомотива". В текущем сезоне за клуб 21-летний хавбек провел 2 матча и отдал 1 результативную передачу.
Ранее турецкие СМИ сообщали, что "Галатасарай" начал переговоры с красно-зелеными по трансферу футболиста. В свою очередь пресс-служба "железнодорожников" опровергла эту информацию.