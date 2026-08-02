Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Оренбург
16:00
ЗенитНе начат
Краснодар
18:15
ФакелНе начат
Ахмат
20:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
0 - 2 0 2
Урал2 тайм
Арсенал Тула
15:00
ТорпедоНе начат
Волга Ул
16:00
ЧелябинскНе начат
Нижний Новгород
17:00
ШинникНе начат

Турецкий журналист раскрыл подробности интереса "Галатасарая" к Батракову

Журналист турецкого издания Fanatik Джанер Ишбегендирен высказался о возможном переходе Алексея Батракова в "Галатасарай".
Фото: ФК "Локомотив"
Турецкий журналист заявил, что "Галатасарай" рассматривает большое количество футболистов помимо Батракова.

"Галатасарай" сейчас заинтересован во многих игроках. У них очень длинный список, Батраков - один из 20 игроков в этом списке. Я не уверен, что уже были предприняты какие-либо официальные шаги в отношении Батракова на данный момент", - сказал Ишбегендирен Metaratings.

Алексей Батраков выступает в составе московского "Локомотива". В текущем сезоне за клуб 21-летний хавбек провел 2 матча и отдал 1 результативную передачу.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что "Галатасарай" начал переговоры с красно-зелеными по трансферу футболиста. В свою очередь пресс-служба "железнодорожников" опровергла эту информацию.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится