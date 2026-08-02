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"Руководители должны определить причины". Семин - о старте сезона "Локомотива"

Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о старте сезона красно-зеленых в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
Российский специалист не стал рассуждать об игре "Локомотива", однако отметил, что на трибуны "РЖД Арены" стало ходить меньше болельщиков.

"Чемпионат только начался. По двум матчам, наверное, нельзя делать какие-то выводы. Но кое-что я бы отметил - стало меньше ходить людей на трибуны "Локомотива". Не знаю, с чем это связано. Руководители должны определить причины этому", - сказал Семин "Спорт-Экспрессу".

Московский "Локомотив" занимает 12-е место в турнирной таблице нового сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 1 очко в 2 матчах. "Железнодорожники" сыграли вничью с "Ахматом" (1:1) и потерпели поражение от махачкалинского "Динамо" (1:2).

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