"Руководители должны определить причины". Семин - о старте сезона "Локомотива"

"Чемпионат только начался. По двум матчам, наверное, нельзя делать какие-то выводы. Но кое-что я бы отметил - стало меньше ходить людей на трибуны "Локомотива". Не знаю, с чем это связано. Руководители должны определить причины этому", - сказал Семин "Спорт-Экспрессу".
Московский "Локомотив" занимает 12-е место в турнирной таблице нового сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 1 очко в 2 матчах. "Железнодорожники" сыграли вничью с "Ахматом" (1:1) и потерпели поражение от махачкалинского "Динамо" (1:2).