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Божин: "Балтика" прибедняется. Не сказал бы, что у них невысокий бюджет

Футболист "Крыльев Советов" Сергей Божин высказался о бюджете "Балтики".
Фото: ФК "Балтика"
Сергей Божин заявил, что калининградский клуб не имеет проблем с финансами.

"Не сказал бы, что "Балтика" - команда с невысоким бюджетом, они прибедняются. Все-таки "Ростех", как мы знаем, компания небедная. Но у "Балтики" можно подсмотреть их уровень борьбы, игры один в один. Они молодцы", - сказал Божин "Советскому спорту".

По итогам прошедшего сезона калининградская "Балтика" заняла шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 46 очков в 30 матчах. В новом розыгрыше чемпионата подопечные Андрея Талалаева располагаются на восьмой строчке после 2 встреч.

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