Так хорош «Зенит» или слабы соперники? Глушенков сделал разницу в очередном разгроме

Глушенков превратил матч в личное шоу
Главным действующим лицом встречи в Оренбурге стал Максим Глушенков. Уже на шестой минуте атакующий полузащитник открыл счёт после эффектной комбинации «Зенита». Мантуан нашёл Соболева в центре, тот пяткой продолжил атаку, Педро разрезающей передачей вывел Глушенкова на ударную позицию, а Максим хладнокровно пробил в дальний угол.
Этот эпизод стал отражением главного оружия петербуржцев — скорости принятия решений и высокого качества исполнителей в атакующей линии. «Зенит» не просто контролировал мяч, а регулярно находил свободные зоны между линиями обороны хозяев.
Во втором тайме Глушенков окончательно оформил своё преимущество над соперником. На 58-й минуте он получил мяч у линии штрафной после борьбы Соболева и мощным ударом с разворота отправил его точно в девятку. Для голкипера «Оренбурга» этот эпизод оказался практически без шансов — слишком точным и неожиданным получился удар.
Спустя ещё несколько минут Максим завершил свой лучший матч за «Зенит» третьим голом. После розыгрыша стандарта Джон Джон низом доставил мяч в штрафную, а Глушенков идеально исполнил удар в дальний угол, отправив мяч между несколькими защитниками.
Хет-трик стал логичным итогом его активности. Полузащитник постоянно находил пространство, участвовал в комбинациях и практически каждое опасное действие «Зенита» проходило через его участие.
«Зенит» снова показывает чемпионский класс
Петербуржцы начали встречу в привычной манере — с контролем мяча и высоким давлением на оборону соперника. Команда Семака с первых минут заставила «Оренбург» играть глубже, а быстрый гол позволил действовать более спокойно.
При этом нельзя сказать, что хозяева полностью провалили матч. У «Оренбурга» были моменты, особенно после стандартных положений. В начале второго тайма Паласиос даже попал в перекладину после удара головой. Однако главная разница между командами проявилась именно в реализации.
«Зенит» использовал практически все свои ключевые возможности, а у команды Ахметзянова не оказалось футболиста, способного повторить эффективность Глушенкова. В таких матчах именно индивидуальное мастерство часто становится определяющим фактором.
Победа в Оренбурге стала очередным подтверждением серьёзных намерений сине-бело-голубых в новом сезоне. Команда Семака демонстрирует уверенность в атаке, сохраняет надёжность в обороне и уже вновь поднялась на вершину таблицы Российской Премьер-лиги.
«Оренбург» проиграл крупно, но не выглядел безнадёжно
Несмотря на итоговые 0:3, команда Ахметзянова не выглядела полностью разобранной. «Оренбург» пытался отвечать, периодически создавал давление и имел возможности изменить ход встречи. Однако против такого соперника каждая ошибка становится слишком дорогой.
Особенно заметной стала разница в классе при завершении атак. Если Глушенков использовал практически каждый шанс, то хозяевам не хватало последнего действия — точного удара или качественного решения в финальной фазе.
Для «Оренбурга» поражение стало неприятным, но сама игра показала, что команда способна конкурировать даже против действующего чемпиона. Главная задача теперь — улучшить реализацию и повысить надёжность в обороне.
Очередной разгром и главный вопрос для «Зенита»
«Зенит» вновь выиграл крупно и снова заставил говорить о своей силе. После нескольких уверенных результатов команда Семака выглядит главным претендентом на чемпионство, а Глушенков стал одним из символов этого старта.
Однако вместе с победами появляется и главный вопрос: насколько велик запас прочности петербуржцев и насколько готовы соперники создавать им реальные проблемы? Пока ответ очевиден — «Зенит» выглядит мощно, а его атакующие исполнители находятся в отличной форме.
Матч в Оренбурге показал главное: когда у команды Семака есть пространство и свобода впереди, остановить её крайне сложно. А если в таком состоянии находится Глушенков, у соперников появляется ещё одна серьёзная проблема — необходимость искать способ остановить футболиста, который сейчас превращает каждую игру в собственное шоу.
Фото: официальный сайт ФК "Зенит".