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"Блестящий матч". Семак похвалил Глушенкова, которого в прошлом матче поменял в перерыве

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мыслями после победы в матче второго тура РПЛ против "Оренбурга" (3:0).
Фото: ФК "Зенит"
"Начали хорошо, создавали моменты. Могли забить больше трех. Но в целом хорошая трудовая победа, качественный матч.

Глушенков? Прекрасно сыграл сегодня. Не пожадничал в моменте, когда отдал пас на Мостового. Провел блестящий матч", - сказал Семак в эфире "Матч ТВ".

"Зенит" одержал крупную победу над "Оренбургом" в матче второго тура чемпионата России. Встреча проходила в Оренбурге на стадионе "Газовик" и завершилась со счетом 3:0. Нападающий Максим Глушенков оформил хет-трик.

Напомним, в первом туре РПЛ против тольяттинского "Акрона" (5:0). Глушенков отличился результативной передачей и был заменен в перерыве.

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