"Блестящий матч". Семак похвалил Глушенкова, которого в прошлом матче поменял в перерыве

Глушенков? Прекрасно сыграл сегодня. Не пожадничал в моменте, когда отдал пас на Мостового. Провел блестящий матч", - сказал Семак в эфире "Матч ТВ".
"Зенит" одержал крупную победу над "Оренбургом" в матче второго тура чемпионата России. Встреча проходила в Оренбурге на стадионе "Газовик" и завершилась со счетом 3:0. Нападающий Максим Глушенков оформил хет-трик.
Напомним, в первом туре РПЛ против тольяттинского "Акрона" (5:0). Глушенков отличился результативной передачей и был заменен в перерыве.