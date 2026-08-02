Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Оренбург
0 - 3 0 3
ЗенитЗавершен
Краснодар
3 - 2 3 2
ФакелЗавершен
Ахмат
20:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
0 - 3 0 3
УралЗавершен
Арсенал Тула
1 - 0 1 0
ТорпедоЗавершен
Волга Ул
0 - 2 0 2
ЧелябинскЗавершен
Нижний Новгород
3 - 0 3 0
ШинникЗавершен

"Нижний Новгород" разгромил "Шинник" и продолжил победную серию

"Нижний Новгород" одержал дома крупную победу над "Шинником" в матче 4-го тура Первой лиги (3:0).
Фото: ФК "Нижний Новгород"
Защитник Глеб Шильников вывел хозяев поля вперед уже на девятой минуте игры. На 58-й минуте хавбек Артём Соколов удвоил преимущество, а еще через шесть минут полузащитник Николай Калинский довел счет до разгромного.

Нижегородцы одержали четвертую победу в 4 матчах и набрали 12 очков.

Первая лига

4 тур

Голы: Шильников, 9, Соколов, 58, Калинский, 64.

"Нижний Новгород": Медведев, Карич (Фаринья, 53), Каккоев, Гудков, Шильников, Калинский, Тимофеев (Майга, 46), Соколов (Бобёр, 71), Пополитов (Сидоренко, 71), Комиссаров (Сарвели, 64), Грулёв.

"Шинник": Митров, Карпов, Котин (Пушкарёв, 46), Черный (Мартовой, 69), Шмаков (Антонов, 69), Чистяков, Валиахметов, Ланин, Голубев, Порохов (Азявин, 57), Миронов (Гонгапшев, 57).

Предупреждения: Майга, 79.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится