"Нижний Новгород" разгромил "Шинник" и продолжил победную серию

"Нижний Новгород" одержал дома крупную победу над "Шинником" в матче 4-го тура Первой лиги (3:0).

Фото: ФК "Нижний Новгород"

Защитник Глеб Шильников вывел хозяев поля вперед уже на девятой минуте игры. На 58-й минуте хавбек Артём Соколов удвоил преимущество, а еще через шесть минут полузащитник Николай Калинский довел счет до разгромного.



Нижегородцы одержали четвертую победу в 4 матчах и набрали 12 очков.



Первая лига



4 тур



Голы: Шильников, 9, Соколов, 58, Калинский, 64.



"Нижний Новгород": Медведев, Карич (Фаринья, 53), Каккоев, Гудков, Шильников, Калинский, Тимофеев (Майга, 46), Соколов (Бобёр, 71), Пополитов (Сидоренко, 71), Комиссаров (Сарвели, 64), Грулёв.



"Шинник": Митров, Карпов, Котин (Пушкарёв, 46), Черный (Мартовой, 69), Шмаков (Антонов, 69), Чистяков, Валиахметов, Ланин, Голубев, Порохов (Азявин, 57), Миронов (Гонгапшев, 57).



Предупреждения: Майга, 79.

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Шинник