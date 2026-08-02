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"На тренировках ни разу не попадал". Глушенков - о хет-трике в ворота "Оренбурга"

Нападающий "Зенита" Максим Глушенков прокомментировал три своих гола "Оренбургу" в матче второго тура РПЛ (3:0).
Фото: ФК "Зенит"
"Почему не отпраздновал ни один свой мяч? Не хочу.

В первом случае я должен был попасть по воротам своей правой клюшкой. Получилось… Случайно, наверное. Потом на удачу ударил по воротам, забил. А третий… Наигрывали этот стандарт, на тренировках ни разу не попадал, оставил патрон на игру", — сказал Глушенков в эфире "Матч ТВ".

"Зенит" одержал на выезде разгромную победу над "Оренбургом" во втором туре Российской Премьер-Лиги. Матч проходил сегодня, 2 августа, на стадионе "Газовик" в Оренбурге и завершился со счетом 3:0. Все три забитых мяча записал на свой сччет нападающий Максим Глушенков.

Петербургская команда набрала шесть очков и возглавляет на данный момент турнирную таблицу чемпионата России. В двух турах сине-бело-голубые забили 8 мячей и ни одного гола не пропустили.

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