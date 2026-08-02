"На тренировках ни разу не попадал". Глушенков - о хет-трике в ворота "Оренбурга"

Фото: ФК "Зенит"

В первом случае я должен был попасть по воротам своей правой клюшкой. Получилось… Случайно, наверное. Потом на удачу ударил по воротам, забил. А третий… Наигрывали этот стандарт, на тренировках ни разу не попадал, оставил патрон на игру", — сказал Глушенков в эфире "Матч ТВ".