"На тренировках ни разу не попадал". Глушенков - о хет-трике в ворота "Оренбурга"

В первом случае я должен был попасть по воротам своей правой клюшкой. Получилось… Случайно, наверное. Потом на удачу ударил по воротам, забил. А третий… Наигрывали этот стандарт, на тренировках ни разу не попадал, оставил патрон на игру", — сказал Глушенков в эфире "Матч ТВ".
"Зенит" одержал на выезде разгромную победу над "Оренбургом" во втором туре Российской Премьер-Лиги. Матч проходил сегодня, 2 августа, на стадионе "Газовик" в Оренбурге и завершился со счетом 3:0. Все три забитых мяча записал на свой сччет нападающий Максим Глушенков.
Петербургская команда набрала шесть очков и возглавляет на данный момент турнирную таблицу чемпионата России. В двух турах сине-бело-голубые забили 8 мячей и ни одного гола не пропустили.