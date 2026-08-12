Талалаев назвал главную проблему "Балтики" перед матчем со "Спартаком"

"С точки зрения движения и борьбы у меня нет вопросов к своим футболистам. А вот с точки зрения сыгранности — это, наверное, самый главный компонент, где нам нужно добавлять. Нам не хватает немножко взаимодействия и немножко — мастерства", — заявил Талалаев.
После трех туров "Балтика" набрала шесть очков и занимает четвертое место в таблице РПЛ. После поражения от ЦСКА (1:2) калининградцы обыграли московское "Динамо" (2:1) и "Крылья Советов" (2:0).
В следующем туре команда Талалаева 16 августа примет "Спартак".
Источник: "Матч ТВ"