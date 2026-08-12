Матчи Скрыть

Талалаев назвал главную проблему "Балтики" перед матчем со "Спартаком"

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев рассказал, в каком компоненте его команде необходимо прибавить перед встречей со "Спартаком" в четвертом туре РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"
Талалаев рассказал, что во время подготовки к сезону калининградцы проделали серьезную физическую работу. По словам специалиста, сейчас у него нет претензий к футболистам по движению и борьбе, однако команде пока недостает сыгранности.

"С точки зрения движения и борьбы у меня нет вопросов к своим футболистам. А вот с точки зрения сыгранности — это, наверное, самый главный компонент, где нам нужно добавлять. Нам не хватает немножко взаимодействия и немножко — мастерства", — заявил Талалаев.

После трех туров "Балтика" набрала шесть очков и занимает четвертое место в таблице РПЛ. После поражения от ЦСКА (1:2) калининградцы обыграли московское "Динамо" (2:1) и "Крылья Советов" (2:0).

В следующем туре команда Талалаева 16 августа примет "Спартак".

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится