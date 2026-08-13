"Начинаем новую главу". Сперцян поделился ожиданиями от первой игры за "Аль-Ахли"

Бывший капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян в ожидании дебюта за новую команду.

Фото: ФК "Аль-Ахли"

"Уже сегодня первый официальный матч за "Аль-Ахли". Честно говоря, есть волнение, первый матч за новую команду всегда особенный. Новая атмосфера, партнеры, болельщики и эмоции.

Но вместе с волнением чувствую уверенность в команде и в том, что мы можем добиться больших целей вместе. Начинаем новую главу", - написал Сперцян в своем телеграм-канале.Сегодня, 14 августа, состоится матч первого тура саудовской Про-Лиги между "Аль-Диръия" и "Аль-Ахли". Начало - в 21:00 по московскому времени.Напомним, в это летнее трансферное окно воспитанник и капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян перебрался в Саудовскую Аравию, где подписал контракт с клубом Джидды. По данным авторитетного портала Transfermarkt, сумма трансферной компенсации за 26-летнего полузащитника сборной Армении составила 21,9 миллиона евро.