В ЦСКА назвали условия для продажи Кисляка

"В любом случае это должны быть очень солидные деньги. Нам бы хотелось, чтобы это был топ-клуб из топ-чемпионата, чтобы Матвей смог действительно сделать классную карьеру", — заявил Бабаев.
Гендиректор армейцев напомнил, что ЦСКА традиционно стремится отпускать своих ведущих футболистов в сильнейшие европейские команды. В качестве примеров он привел переходы игроков клуба в "Манчестер Сити" и "Ювентус".
В прошлом сезоне Кисляк провел за ЦСКА 42 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал восемь результативных передач.
Источник: "Матч ТВ"