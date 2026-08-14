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В ЦСКА назвали условия для продажи Кисляка

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что армейцы готовы расстаться с Матвеем Кисляком ради перехода футболиста в топ-клуб и при солидном финансовом предложении.
Фото: ПФК ЦСКА
Гендиректор ЦСКА подчеркнул, что конкретную сумму, за которую клуб согласится продать 21-летнего полузащитника, называть не готов. При этом армейцы заинтересованы в том, чтобы Кисляк продолжил карьеру на самом высоком уровне.

"В любом случае это должны быть очень солидные деньги. Нам бы хотелось, чтобы это был топ-клуб из топ-чемпионата, чтобы Матвей смог действительно сделать классную карьеру", — заявил Бабаев.

Гендиректор армейцев напомнил, что ЦСКА традиционно стремится отпускать своих ведущих футболистов в сильнейшие европейские команды. В качестве примеров он привел переходы игроков клуба в "Манчестер Сити" и "Ювентус".

В прошлом сезоне Кисляк провел за ЦСКА 42 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал восемь результативных передач.

Источник: "Матч ТВ"

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