Шварц объяснил тяжелый старт сезона для "Динамо"

"Сейчас другая история, мы не продолжаем прежнюю, нам снова необходимо пройти определенный путь. Я прекрасно понимаю и уровень ожиданий — мы от него не прячемся. При этом реальность такова, что для необходимых шагов в развитии иногда требуется немного времени", — заявил Шварц.
Специалист отметил, что болельщики и эксперты неизбежно вспоминают яркие матчи и финал Кубка России времен его первого прихода. Однако, по словам тренера, повторить те эмоции сразу после возвращения невозможно.
После трех туров РПЛ "Динамо" набрало четыре очка. На счету бело-голубых одна победа, одна ничья и одно поражение, команда занимает девятое место в турнирной таблице.
Источник: "Спорт-Экспресс"