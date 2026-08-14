Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Оренбург
17:00
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Нефтехимик
18:00
ШинникНе начат
Ротор
19:30
УралНе начат

Шварц объяснил тяжелый старт сезона для "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц рассказал, почему старт сезона РПЛ стал для москвичей таким тяжелым.
Фото: Дарья Исаева, "СЭ"
Шварц признал высокий уровень ожиданий после своего возвращения в "Динамо", однако подчеркнул, что сейчас тренерский штаб фактически строит новую команду и не может просто продолжить прежний проект.

"Сейчас другая история, мы не продолжаем прежнюю, нам снова необходимо пройти определенный путь. Я прекрасно понимаю и уровень ожиданий — мы от него не прячемся. При этом реальность такова, что для необходимых шагов в развитии иногда требуется немного времени", — заявил Шварц.

Специалист отметил, что болельщики и эксперты неизбежно вспоминают яркие матчи и финал Кубка России времен его первого прихода. Однако, по словам тренера, повторить те эмоции сразу после возвращения невозможно.

После трех туров РПЛ "Динамо" набрало четыре очка. На счету бело-голубых одна победа, одна ничья и одно поражение, команда занимает девятое место в турнирной таблице.

Источник: "Спорт-Экспресс"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится