Шварц объяснил тяжелый старт сезона для "Динамо"

Фото: Дарья Исаева, "СЭ"

"Сейчас другая история, мы не продолжаем прежнюю, нам снова необходимо пройти определенный путь. Я прекрасно понимаю и уровень ожиданий — мы от него не прячемся. При этом реальность такова, что для необходимых шагов в развитии иногда требуется немного времени", — заявил Шварц.