Силкин оценил шансы «Динамо» на победу в матче с «Зенитом»

Фото: Александр Федоров, "СЭ"

"Очевидно, что " Зенит " — фаворит этого матча, команда Семака сейчас на ходу. И уж тем более после игры с "Родиной" они захотят порадовать своих болельщиков. В Санкт-Петербурге всегда непросто играть, но если " Динамо " хочет хоть на что-то претендовать в этом сезоне, то нужно выходить и обыгрывать "Зенит". Хотя шансов на это очень мало. Надеемся, Шварц сможет удивить", — сказал Силкин.

"Зенит" примет на своем поле московское "Динамо" послезавтра, 16 августа, в 16:30 по московскому времени. Встречу обслужит судейская бригада Артема Чистякова. Сине-бело-голубые идут на втором месте с 6 очками, в то время как москвичи занимают девятую строчку с 4 баллами.