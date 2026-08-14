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Силкин оценил шансы «Динамо» на победу в матче с «Зенитом»

Российский тренер Сергей Силкин в беседе с Rusfootball.info высказался о матче 4-го тура между «Зенитом» и «Динамо».
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
"Очевидно, что "Зенит" — фаворит этого матча, команда Семака сейчас на ходу. И уж тем более после игры с "Родиной" они захотят порадовать своих болельщиков. В Санкт-Петербурге всегда непросто играть, но если "Динамо" хочет хоть на что-то претендовать в этом сезоне, то нужно выходить и обыгрывать "Зенит". Хотя шансов на это очень мало. Надеемся, Шварц сможет удивить", — сказал Силкин.


"Зенит" примет на своем поле московское "Динамо" послезавтра, 16 августа, в 16:30 по московскому времени. Встречу обслужит судейская бригада Артема Чистякова. Сине-бело-голубые идут на втором месте с 6 очками, в то время как москвичи занимают девятую строчку с 4 баллами.

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