"Это будет трагедия". Нагучев высказался о будущем сборной России

Комментатор Роман Нагучев считает, что нынешнее поколение российских футболистов рискует лишиться главного шанса в карьере, если так и не сыграет на крупном международном турнире.

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"Если это поколение так и не сыграет на большом турнире, это будет трагедия. Там суперигроки, очень талантливые — Круговой, Кисляк, Батраков, Агкацев, Сафонов. Они еще и в самом соку, только подбираются к пониманию, кто они. Им нужна проверка. Новое поколение может просто пропасть, и все. Я хочу, чтобы мы приходили на стадион, следили за этими ребятами, которым досталось самое плохое футбольное приключение из всех возможных — международный бан", — сказал Нагучев.

Нагучев отметил, что в нынешней сборной есть целая группа талантливых футболистов, которым необходима проверка на уровне официальных международных соревнований.Источник: YouTube-канал "РБ Спорт. Проекты"