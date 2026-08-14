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Защитник "Родины" Гогличидзе — о целях команды: мы повторять путь "Балтики" не будем — у нас есть свой

Футболист "Родины" Лео Гогличидзе в интервью Rusfootball.info рассказал о своих ожиданиях от сезона.
Фото: Global Look Press
- Какой путь у "Родины" в РПЛ? Есть свежий пример "Балтики", которая всех удивила. Чего ты ожидаешь от сезона?

- Мы повторять путь "Балтики" не будем - у нас есть свой. Время покажет, как мы его пройдем. У нас другой футбол, не как у балтийцев. Сейчас, конечно, я могу много чего сказать, но лишь время всё покажет. Думаю, мы сможем показать неплохой результат.

– Какое место по итогам первого сезона было бы хорошим результатом?

- Если здраво оценивать - было бы хорошо закрепиться в середине таблицы. Нужно постараться хорошо провести сезон, чтобы потом ставить более высокие задачи.

Полное интервью с Лео Гогличидзе читайте на Rusfootball.info сегодня, 14 августа, в 10:00 по московскому времени.

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