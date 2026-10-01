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Широков высказался о возможном увольнении Семака из "Зенита"

Бывший футболист "Зенита" Роман Широков высказался о возможной смене главного тренера сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
Роман Широков считает, что Сергея Семака пока что некем заменить.

"На данный момент он безальтернативен. Я не думаю, что хороший иностранец к нам сейчас поедет. Попасть в условного Шварца сейчас тяжело. Мы ещё посмотрим, как он пройдёт весну", - сказал Широков "Чемпионату".

Сергей Семак возглавил петербургский "Зенит" в конце весны 2018 года. Вместе с ним команда выиграла семь чемпионств России, шесть Суперкубков России и два Кубка России.

В текущем сезоне под его руководством сине-бело-голубые провели 13 матчей, одержали 10 побед и потерпели 3 поражения. Клуб располагается на пятом месте в РПЛ.

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