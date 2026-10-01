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"Нас разнимали". Сафонов рассказал, как чуть не подрался с игроком "Краснодара"

Экс-голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов рассказал, с кем он конфликтовал в бывшем клубе.
Фото: ФК "Краснодар"
Матвей Сафонов рассказал, что у него периодически были стычки с нападающим "быков" Джоном Кордобой. Он отметил, что конфликты не доходили до драки, но были серьезными.

"У меня были конфликты в "Краснодаре" с Кордобой, потому что он достаточно вспыльчивый. А я в какой-то период времени иногда позволял себе сказать что-то лишнее.

Я помню, мы с ним жёстко зацепились, чуть ли не до драки, потому что я что-то вслух сказал, делая передачу, по-русски. Он это воспринимает на свой счёт и начинает мне что-то говорить. Нас разнимали. Ни одного удара не было, я не люблю драться", - сказал Сафонов в интервью на YouTube-канале "Вписка".

Матвей Сафонов является выпускником академии "Краснодара". Он выступал за основную команду "быков" с 2019 по 2024 год. На его счету 175 матчей, 208 пропущенных голов и 51 встреча на ноль.

Джон Кордоба перешел из немецкой "Герты" в "Краснодар" в июле 2021 года. Колумбийский нападающий играет за российский клуб до сих пор.

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