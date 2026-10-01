"Нас разнимали". Сафонов рассказал, как чуть не подрался с игроком "Краснодара"

Экс-голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов рассказал, с кем он конфликтовал в бывшем клубе.

Фото: ФК "Краснодар"

Я помню, мы с ним жёстко зацепились, чуть ли не до драки, потому что я что-то вслух сказал, делая передачу, по-русски. Он это воспринимает на свой счёт и начинает мне что-то говорить. Нас разнимали. Ни одного удара не было, я не люблю драться", - сказал Сафонов в интервью на YouTube-канале "Вписка".