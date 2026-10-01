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Сборная Испании лишилась нападающего перед матчем с Чехией

Футболист покинул расположение сборной Испании перед матчами Лиги наций с Чехией и Хорватией.
Фото: Getty Images
Нико Уильямс покинул сбор из-за повреждения левого бедра, сообщает пресс-служба сборной Испании. Отмечается, что травма была обнаружена после матча с Хорватией.

Уильямс суммарно провел за национальную команду 38 матчей, забил 7 голов и отдал 9 результативных передач.

Сборная Испании встретится с Чехией 3 октября и сыграет с Хорватией 6 октября в рамках группового этапа Лиги наций.

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