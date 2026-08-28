"Результаты превосходят содержание и качество игры". Генич - о ЦСКА

"Я бы не торопился с оценками ЦСКА на старте сезона. Наверное, результаты превосходят содержание и качество игры армейцев.
Я бы продолжал наблюдать за процессами в команде", - цитирует Генича "Матч ТВ".
На старте нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА не потерпел ни одного поражения, дважды сыграл вничью и одержал три победы. Все матчи чемпионата "армейцы" провели на своем поле.
Сегодня, 28 августа, состоится первая гостевая игра красно-синих против тольяттинского "Акрона" в рамках 6-го тура.