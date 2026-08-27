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Титов: наконец-то в свои 25 Литвинов стал игроком старта и одним из лидеров "Спартака"

Шестикратный чемпион России в составе "Спартака" Егор Титов высказался о полузащитнике красно-белых Руслане Литвинове.
Фото: ФК "Спартак"
"Конечно, хочется, чтобы Руслан Литвинов обошелся без серьезной травмы.

Желаю ему здоровья и скорейшего возвращения, потому что наконец-то в свои 25 Литвинов стал игроком стартового состава, одним из лидеров сегодняшнего "Спартака" - сказал Титов.

25-летний Литвинов получил травму в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги против "Зенита" (2:0). Игрок не смог самостоятельно покинуть поле и ушел лишь с помощь медицинского персонала на 57-й минуте.

Пресс-служба московского "Спартака" сообщила, что у футболиста диагностировано повреждение внутренней боковой связки коленного сустава. Ориентировочный срок его восстановления составит около месяца.

Источник: Metaratings

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