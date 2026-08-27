Президент "Галатасарая": Батраков готов сыграть в ЛЧ с "Барселоной" и "ПСЖ". Он произвел большое впечатление

Президент "Галатасарая" Дурсун Озбек высказался о новичке команды Алексее Батракове.

Фото: ФК "Галатасарай"

"Батраков уже готов выйти на поле в матчах такого уровня как Лига чемпионов? Думаю, что готов. Более того, убедился в этом, наблюдая за его первыми тренировками в "Галатасарае". Он произвел на них большое впечатление.