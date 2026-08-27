Президент "Галатасарая": Батраков готов сыграть в ЛЧ с "Барселоной" и "ПСЖ". Он произвел большое впечатление

"Батраков уже готов выйти на поле в матчах такого уровня как Лига чемпионов? Думаю, что готов. Более того, убедился в этом, наблюдая за его первыми тренировками в "Галатасарае". Он произвел на них большое впечатление.
Как вы знаете, в прошлом сезоне мы вышли в 1/16 финала. Мне хотелось бы, чтобы сейчас сделали хотя бы на один шаг вперед больше — до 1/8 финала. И верю, что Батраков будет одним из тех, кто поднимет нашу команду на новый уровень!" - сказал Озбек.
Вчера, 27 августа, состоялась жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов сезона 2026/2027. Соперниками "Галатасарая" стали "Барселона", "ПСЖ", "Астон Вилла", "Спортинг", "Фейеноорд", "Лилль", "Штутгарт" и АЕК. Матчи общего этапа турнира стартуют 8 сентября.
Напомним, Алексей Батраков перебрался в турецкий клуб в это летнее трансферное окно из московского "Локомотива". Переход 21-летнего атакующего полузащитника обошелся в 25 миллионов евро.
Источник: "СЭ"