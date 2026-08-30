Главный тренер "Галатасарая" прокомментировал дебютный матч Батракова

Главный тренер "Галатасарая" Окан Бурук остался впечатлён действиями Алексея Батракова в его первом матче за стамбульский клуб.

Фото: ФК "Галатасарай"

- Я очень доволен его игрой. В первую очередь он оживил действия команды. Это футболист, который способен часто входить в штрафную площадь, получать там мяч и оказываться максимально близко к голу, - приводит слова Бурука с пресс-конференции после матча Le Marca Sports.

Специалист считает, что российский полузащитник способен стать важным игроком команды.Также наставнику понравилось, как Батраков проявлял себя в единоборствах. Бурук отметил высокую мотивацию россиянина и заявил, что при дальнейшем прогрессе тот может занять важное место в составе "Галатасарая".Батраков вышел после перерыва при счёте 1:1 и поучаствовал в голевой атаке на 55-й минуте. "Галатасарай" победил "Гёзтепе" со счётом 3:2.