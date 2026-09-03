"Лучше пропустить один матч, чем остаться без трусов". Радимов - об удалении Дивеева

Я Дивеева не оправдываю, но с другой стороны, если бы ему сняли трусы при всех, на всеобщем обозрении, я не думаю, что это было бы лучше. Поэтому я думаю, что Дивей молодец, потому что остаться без трусов было бы хуже. Я думаю, что лучше пропустить один матч, чем это.
Но судья, конечно, не прав, потому что надо было просто остановить игру раньше", - сказал Радимов.
Матч между "Зенитом" и "Факелом" состоялся в минувшую субботу, 29 августа, в Воронеже. Игра, которую обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым, проходила на стадионе "Факел" и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Три очка петербургской команде принес гол форварда Александра Соболева, реализовавшего пенальти на 90+3-й минуте.
Напомним, на 85-й минуте встречи Фролов показал защитнику сине-бело-голубых Игорю Дивееву прямую красную карточку. В протоколе матча причину удаления зафиксировали как "серьезное нарушение Правил, удар соперника шипами в борьбе за мяч".
Источник: "РБ Спорт"