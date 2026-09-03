"Лучше пропустить один матч, чем остаться без трусов". Радимов - об удалении Дивеева

Фото: ФК "Зенит"

Я Дивеева не оправдываю, но с другой стороны, если бы ему сняли трусы при всех, на всеобщем обозрении, я не думаю, что это было бы лучше. Поэтому я думаю, что Дивей молодец, потому что остаться без трусов было бы хуже. Я думаю, что лучше пропустить один матч, чем это.