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19:30
АхматНе начат

"Динамо" - "Ахмат": где и когда смотреть прямую трансляцию матча Кубка России

"Динамо" - "Ахмат": во сколько начало и где смотреть трансляцию игры 3-го тура группового этапа Пути РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"
Матч между московским "Динамо" и грозненским "Ахматом" завершит программу 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Игра пройдет на стадионе "ВТБ Арена" в Москве и начнется в 19:30 по местному времени. В прямом эфире за ходом встречи можно будет следить на телеканале "Матч ТВ".

На данный момент бело-голубые набрали три очка и занимают третью строчку в турнирной таблице группы В. Грозненская команда имеет в своем активе на балл больше и располагается на втором месте.

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