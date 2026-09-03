Матч между московским "Динамо" и грозненским "Ахматом" завершит программу 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Игра пройдет на стадионе "ВТБ Арена" в Москве и начнется в 19:30 по местному времени. В прямом эфире за ходом встречи можно будет следить на телеканале "Матч ТВ".
На данный момент бело-голубые набрали три очка и занимают третью строчку в турнирной таблице группы В. Грозненская команда имеет в своем активе на балл больше и располагается на втором месте.
"Динамо" - "Ахмат": где и когда смотреть прямую трансляцию матча Кубка России
"Динамо" - "Ахмат": во сколько начало и где смотреть трансляцию игры 3-го тура группового этапа Пути РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"