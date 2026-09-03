В махачкалинском "Динамо" высказались о переходе Аззи в ЦСКА

Если бы мы сейчас не отпустили игрока, у нас бы были уже определенные репутационные потери. С нами бы никто не хотел работать", - сказал Газизов.
Вчера, 2 сентября, махачкалинское "Динамо" официально сообщило о трансфере защитника Мохамеда Аззи в московское ЦСКА. 24-летний алжирский футболист выступал за дагестанский клуб с февраля прошлого года. В динамовской футболке Аззи провел 51 официальный матч, в которых отметился четырьмя забитыми голами. По итогам сезона 2025/2026 алжирца признали лучшим игроком команды.
Источник: "Матч ТВ"