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19:30
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В махачкалинском "Динамо" высказались о переходе Аззи в ЦСКА

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов прокомментировал трансфер защитника Мохамеда Аззи в столичный ЦСКА.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Для нас это большая-большая потеря. Но дело в том, что сам Мохамед был настроен, и мы не хотели ни с ним портить отношения, ни с кем-то другим. Мы столько работаем на этом рынке и работаем очень серьезно.

Если бы мы сейчас не отпустили игрока, у нас бы были уже определенные репутационные потери. С нами бы никто не хотел работать", - сказал Газизов.

Вчера, 2 сентября, махачкалинское "Динамо" официально сообщило о трансфере защитника Мохамеда Аззи в московское ЦСКА. 24-летний алжирский футболист выступал за дагестанский клуб с февраля прошлого года. В динамовской футболке Аззи провел 51 официальный матч, в которых отметился четырьмя забитыми голами. По итогам сезона 2025/2026 алжирца признали лучшим игроком команды.

Источник: "Матч ТВ"

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