Сможет ли ЦСКА устоять перед «Зенитом» или потерпит первое поражение? Дерби «Спартака» и «Динамо»: превью 7 тура РПЛ

«Крылья Советов» — «Краснодар»
В прошлом туре самарцы устроили в гостях перестрелку с «Ахматом», которая закончилась вничью – 3:3. После двух поражений подряд команда выровняла результаты и два тура не проигрывает. Однако и победа в их активе только одна в шести играх. Как итог: 11 место в таблице при 6 набранных очках.
Краснодарцы в прошлом туре одержали победу в южном дерби, переиграв дома «Ростов» (1:0). Очередные три очка «быкам» снова принес центральный защитник Жубал, которого на официальном сайте уже перевели в нападающие. Подопечные Мурада Мусаева выиграли все 6 стартовых матчей и уверенным шагом идут на рекорд РПЛ, который принадлежит «Зениту» (8).
«Зенит» — ЦСКА
Матч тура пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
В прошлом туре петербуржцы едва не потеряли очки в Воронеже, вырвав победу над аутсайдером лиги «Факелом» благодаря пенальти на 93-й минуте (1:0). Сине-бело-голубые идут в чемпионате пока без ничьих (4 победы и 2 поражения) и занимают третью строчку, имея в своем активе 12 очков. В матче не сможет принять участие Дивеев, который был удален в предыдущей игре, однако после дисквалификации в состав вернется Глушенков.
Москвичи в прошлом туре впервые в этом сезоне РПЛ сыграли на выезде, где не сумели обыграть «Акрон» (2:2). Эта ничья стала для «армейцев» уже третьей (3 победы), и они продолжают набирать очки, несмотря на проблемы с игрой, и идти в группе лидеров. Тревожным сигналом является травма Кисляка, из-за которой он не смог завершить встречу с тольяттинцами. Также пока не было никакой информации о состоянии здоровья игрока.
«Ростов» — «Факел»
В прошлом туре ростовчане уступили на выезде «Краснодару» в южном дерби (0:1), хотя по игре могли рассчитывать на очко. Тем не менее безвыигрышная серия команды Джонатана Альбы достигла четырех туров подряд (две ничьих и два поражения) и совсем рядышком зона стыков.
Воронежцы в прошлом туре на последних минутах упустили на своем поле ничью с «Зенитом», пропустив после спорного пенальти (0:1). Подопечные Олега Василенко пребывают в самом подвале турнирной таблицы, находясь на ее последнем, 16-м месте. В их активе только две ничьих на старте чемпионата и уже четыре поражения.
«Оренбург» — «Акрон»
В прошлом туре оренбуржцы добыли ничью в матче со «Спартаком» в гостях (1:1). Команда Ильдара Ахметзянова играет вничью четыре тура кряду. На сегодняшний день у «Оренбурга» 7 набранных баллов и девятое место в общем зачете.
Тольяттинцы в прошлом туре поделили дома очки с ЦСКА (2:2). Красно-черные могли рассчитывать даже на победу, если бы не пушка от Энрике Кармо. Таким образом подопечные Срджана Благоевича продолжают быть одним из аутсайдеров чемпионата (3 ничьих, 3 поражения) и с тремя очками идут на предпоследней, 15-й строчке.
«Динамо» Махачкала — «Родина»
Махачкалинцы в прошлом туре проиграли в Казани «Рубину» (1:3). Это поражение стало для команды вторым подряд и 3-м в четырех последних играх в РПЛ. После яркого старта дагестанский клуб чуть откатился в таблице, упав на 8-ю позицию. Также на неделе состав динамовцев покинул Аззи, перешедший в ЦСКА.
В прошлом туре москвичи без шансов уступили «Балтике» со счетом 0:3. На старте сезона дебютант лиги одержал пока только одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Команда Хуана Диаса располагается в зоне стыков, на 13-м месте, с 4 набранными баллами.
«Динамо» — «Спартак»
В прошлом туре бело-голубые обыграли в дерби «Локомотив» (1:0). После смазанного старта команда Сандро Шварца одержала три победы в четырех последних встречах и поднялась на шестую позицию. На неделе клуб должен был подписать двух вингеров, однако после медосмотра «завернули» обе, казалось бы, решенные сделки. Беспрецедентный случай.
Красно-белые в прошлом туре потеряли у себя дома очки с «Оренбургом» (1:1). Эта ничья стала первой для подопечных Карседо в текущем чемпионате и она не позволила команде сократить отставание от лидирующего «Краснодара». Под вопросом участие в московском дерби Эсекьеля Барко.
«Балтика» — «Локомотив»
Калининградцы в прошлом туре катком прошлись по «Родине», одержав разгромную победу со счетом 3:0. Счет мог быть еще больше, если бы не подвела реализация. Также эта игра стала первой из четырех, которую пропустил из-за дисквалификации Талалаев. «Балтийцы» набрали 10 очков и идут пятыми в общем зачете.
«Железнодорожники» продолжают находиться в пике. В прошлом туре команда Михаила Галактионова проиграла в столичном дерби «Динамо» (0:1). В шести стартовых матчах красно-зеленые еще не познали вкуса победы, трижды сыграв вничью на этом отрезке и трижды уступив. И Кубок России для «Локо» не стал отдушиной, в нем побед также нет.
«Рубин» — «Ахмат»
Завершается тур в понедельник, 7 сентября, в Казани.
В прошлые выходные казанцы на своем поле одержали неожиданную (в том числе по счету) победу над махачкалинским «Динамо» - 3:1. А беспроигрышная серия подопечных Артиги насчитывает уже пять игр подряд (три ничьих). Команда набрала 9 баллов и находится в верхней половине таблицы, занимая 7-е место.
Грозненцы в прошлом туре сыграли дома вничью с «Крыльями Советов» (3:3). На старте чемпионата «Ахмат» одержал только одну победу, трижды сыграл вничью и потерпел два поражения. В мидвик грозненский клуб был разгромлен в гостях московским «Динамо» (0:3), а Черчесов публично высказал свое недовольство качеством игры и потребовал от футболистов реакции в предстоящей игре.
Фото: РПЛ