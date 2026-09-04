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Андрей Мостовой перешел из "Зенита" в "Локомотив"

Андрей Мостовой стал игроком московского "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
- Андрей Мостовой — в "Локомотиве"!
Достигнута договорённость с "Зенитом" о переходе 28-летнего полузащитника в нашу команду на правах аренды.

Соглашение рассчитано до конца сезона 2026/2027. Игровой номер — №77, - сообщает пресс-служба "Локомотива".

Андрей Мостовой выступал за петербургский "Зенит" с 2019 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 209 матчей и записал на свой счет 42 забитых мяча и 23 результативные передачи. Ранее он был игроком "Химок", "Сочи" и "Долгопрудного". На счету вингера 20 матчей в составе сборной России и 3 забитых гола.

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