Андрей Мостовой перешел из "Зенита" в "Локомотив"

Достигнута договорённость с "Зенитом" о переходе 28-летнего полузащитника в нашу команду на правах аренды.
Соглашение рассчитано до конца сезона 2026/2027. Игровой номер — №77, - сообщает пресс-служба "Локомотива".
Андрей Мостовой выступал за петербургский "Зенит" с 2019 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 209 матчей и записал на свой счет 42 забитых мяча и 23 результативные передачи. Ранее он был игроком "Химок", "Сочи" и "Долгопрудного". На счету вингера 20 матчей в составе сборной России и 3 забитых гола.