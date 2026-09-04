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Стала известна бригада арбитров, которая обслужит матч 7 тура РПЛ "Динамо" - "Спартак"

Стали известны арбитры, получившие назначения на матч 7 тура РПЛ "Динамо" - "Спартак".
Фото: ФК "Динамо"
Главным арбитром матча 7 тура РПЛ "Динамо" - "Спартак" будет Кирилл Левников, его помощники - Дмитрий Ермаков и Рустам Мухтаров, резервный судья - Матвей Заика. ВАР - Василий Казарцев, АВАР - Анатолий Жабченко.

Матч 7 тура чемпионата России между московским "Динамо" и столичным "Спартаком" состоится в воскресенье, 6 сентября, в 18:30 по столичному времени. После шести сыгранных туров бело-голубые занимают шестое место в турнирной таблице с 10 набранными очками, команда Хуана Карседо располагается на второй строчке с 13 баллами в своем активе.

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