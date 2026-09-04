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Объявлена бригада арбитров, которая обслужит матч 7 тура РПЛ "Зенит" - ЦСКА

Стали известны арбитры, получившие назначение на матч 7 тура РПЛ "Зенит" - ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
Главным арбитром матча 7 тура РПЛ между "Зенитом" и ЦСКА будет Андрей Прокопов, его помощники - Алексей Лунев и Алексей Ермилов, резервный судья - Никита Новиков. ВАР - Павел Шадыханов, АВАР - Роман Сафьян.

Матч 7 тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и ЦСКА состоится в субботу, 5 сентября, в 16:30 по московскому времени. На данный момент петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России с 12 набранными очками, команда Дмитрия Игдисамова располагается на четвертой строчке с 12 баллами в своем активе.

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