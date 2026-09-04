Бубнов оценил переход Аззи в ЦСКА

- Ну, на сегодняшний день усиление. Потому что Мойзеса же нет. Ещё Гаич травмирован — вроде там всё обошлось, но кто его знает.
На данный момент усиление, а дальше, я думаю, применение ему найдут, потому что он очень быстрый игрок. Очень быстрый. Думаю, и вингера сможет играть, - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
Мохамед Аззи перешел из махачкалинского "Динамо" в ЦСКА в летнее трансферное окно за 3,25 миллионов евро и заключил контракт до лета 2030 года. За махачкалинцев фланговый защитник провел во всех турнирах 51 матч и записал на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи. Ранее Аззи выступал за сборную Алжира до 23-х лет.
Ранее стало известно, что защитник ЦСКА Мойзес получил повреждение и пропустит первую часть сезона, в матче Кубка России с "Ростовом" повреждение получил другой фланговый защитник - Милан Гайич.