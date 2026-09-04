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Бубнов ответил, нужен ли "Локомотиву" Мостовой: совершенно другая игра пойдёт

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил, нужен ли "Локомотиву" Андрей Мостовой.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Бубнова, Мостовой в "Локомотиве" может играть блуждающего форварда.

- Если Мостовой придёт играть в "Локомотив", на мой взгляд, он должен играть чистого нападающего. Не центрфорварда, а блуждающего.

Когда там появится ещё Комличенко, настоящий центрфорвард, когда у вас на флангах будут играть Пиняев и Бакаев, то у вас уже совершенно другая игра пойдёт, - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

Сегодня, 4 сентября, московский "Локомотив" объявил о переходе Андрея Мостового из петербургского "Зенита" на правах аренды до конца сезона-2026/27. Напомним, что контракт вингера с сине-бело-голубыми истекает по окончании текущего сезона.

Мостовой выступал за петербургский "Зенит" с 2019 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 209 матчей и записал на свой счет 42 забитых мяча и 23 результативные передачи. Ранее он был игроком "Химок", "Сочи" и "Долгопрудного". На счету вингера 20 матчей в составе сборной России и 3 забитых гола.

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