Бубнов ответил, нужен ли "Локомотиву" Мостовой: совершенно другая игра пойдёт

- Если Мостовой придёт играть в "Локомотив", на мой взгляд, он должен играть чистого нападающего. Не центрфорварда, а блуждающего.
Когда там появится ещё Комличенко, настоящий центрфорвард, когда у вас на флангах будут играть Пиняев и Бакаев, то у вас уже совершенно другая игра пойдёт, - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
Сегодня, 4 сентября, московский "Локомотив" объявил о переходе Андрея Мостового из петербургского "Зенита" на правах аренды до конца сезона-2026/27. Напомним, что контракт вингера с сине-бело-голубыми истекает по окончании текущего сезона.
Мостовой выступал за петербургский "Зенит" с 2019 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 209 матчей и записал на свой счет 42 забитых мяча и 23 результативные передачи. Ранее он был игроком "Химок", "Сочи" и "Долгопрудного". На счету вингера 20 матчей в составе сборной России и 3 забитых гола.