Пивоваров - о скандальной репутации Платы: мы были готовы работать с этими рисками

- Мы всю эту информацию прорабатывали и проверяли. Тем не менее, трансфер с нашей стороны был подписан.
Мы были готовы работать с этими рисками. Тем более, где-то информация о Плате была преувеличена, - приводит слова Пивоварова Sport24.
Напомним, что московское "Динамо" договорилось с "Фламенго" по трансферу вингера Гонсало Платы - футболист прилетел в столицу, однако не прошел медобследование и переход игрока сорвался.
Плата - футболист сборной Эквадора, он вышел на поле во всех матчах на ЧМ-2026 и ЧМ-2022, а также отметился забитым мячом в ворота национальной команды Германии.