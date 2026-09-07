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Рубин
19:30
АхматНе начат

"Рубин" и "Ахмат" объявили стартовые составы на матч 7 тура РПЛ

"Рубин" Казань и "Ахмат" Грозный объявили стартовые составы на матч 7 тура чемпионата России.

Сегодня, 7 сентября, состоится матч 7 тура Российской Премьер-Лиги между казанским "Рубином" и грозненским "Ахматом" - стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. После 6 сыгранных туров команда Франка Артиги занимает 8 место в турнирной таблице чемпионата России с 9 набранными очками, грозненцы располагаются на 12 строчке с 6 баллами в своем активе.

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