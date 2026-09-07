ЦСКА увёл Олейникова из-под носа "Рубина". Хотя казанцы уже представили новичка

Олейников мощно попрощался с Самарой и уехал в Казань
Ивана уже не первое трансферное окно отправляли в клубе побогаче «Крыльев». В Самаре за 2 сезона он стал безусловным лидером атаки, несмотря на сложные отношения с бывшим тренером «Крыльев» Магомедом Адиевым, от которого он в 2024-м как раз уходил в Самару из «Ахмата».
Сейчас добавился ещё один фактор – истекающий через год контракт, поэтому урвать яркого паспортиста можно было за скромную сумму выкупа. К тому же сам 28-летний футболист в ожидании самого большого контракта в жизни врубил максимальные обороты – оформил дубль в Грозном, а в последнем за «Крылья» матче с «Краснодаром» оформил две спасительные голевые.
Притом на последний матч Олейников вышел с капитанской повязкой, уже имея договорённости с «Рубином» – сразу после игры в субботу он объявил об уходе, попрощался с болельщиками, а в воскресенье соцсети казанцев уже вовсю представляли новичка в окружении руководства клуба.
Иван Карпов писал, что за лидера с истекающим контрактом «Крылья» получат 100 миллионов рублей, а сам Иван и его агенты заберут 70 млн подъемных и зарплату 6 млн в месяц по контракту до лета 2029 года.
ЦСКА не называли в числе претендентов на Ивана
Всё лето трансфер Олейникова ожидали в совсем другом направлении. На игрока активно претендовал «Локомотив», но Борис Ротенберг-младший гнул свою линию. Телеграм-канал «Мутко против» писал, что изначально сторона Олейникова требовала от «Локо» 5 млн в месяц и 60 млн подъемных, а клуб давал 3+25.
Потом представители Ивана уговорили «Крылья» отпустить игрока за 100 млн вместо 150, чтобы «Локо» мог увеличить условия. Но клуб увеличил только до 4,5+50. В итоге Олейников с агентами ударили по рукам с «Рубином».
Также в новостях фигурировал «Краснодар» – клуб рассчитывал заменить Сперцяна Кривцовым в новой роли, но Никита сломался до зимы. Учитывая кадровый дефицит, трансфер бы смотрелся логично. Лишал очков «Краснодар» Олейников, правда, уже договорившись с «Рубином», вице-чемпионы в борьбу за него не включились.
Зато никакие договорённости не смутили ЦСКА и самого игрока.
Олейников – новый Сутормин. Или Савин?
Проклятие «семёрки» в «МЮ» – это цветочки по сравнению с 19-м номером в «Рубине». Сразу 2 игрока не то что не заиграли – вообще не сыграли за казанцев.
В 2019-м году «Рубин» купил у «Оренбурга» Алексея Сутормина и официально представил его. Спустя неделю было объявлено о переходе игрока в «Зенит». Как писали Василий Конов и «Бизнес Online», переходы игрока, оцениваемого в 3.5 млн евро, обошлись аж в 50 тысяч рублей!
Ситуация отличается тем, что в случае с Суторминым всё-таки были подписаны официальные бумаги – он стал игроком «Рубина», пусть и на неделю. А вот Олейников так ничего и не подписал. Возможно, «Рубин» умышленно решил представить игрока, чувствуя, что он может соскочить – после официального-то представления назад дороги нет? Оказалось, ещё как есть. И вместо страховки клуб получил только насмешки. Не светили бы раньше подписи – перехват казался бы вполне обычным делом.
В 2007 году сам ЦСКА был в похожей ситуации – клуб договорился с «Амкаром», игроком и агентом о переходе Евгения Савина. Ему даже выдали экипировку и удостоверение «армейца», подписи были поставлены. Однако подмосковная группировка попросила у Евгения Гинера ещё денег, и босс ЦСКА решил отказаться от и без того дорогого трансфера. Но там всё-таки решение было за клубом, а не за игроком.
Олейников возвращается спустя 7 лет
А в 7 лет от роду, в 2005 году, Иван прошёл отбор в Академию ЦСКА, где и стал футболистом. За основную команду он, правда, сыграл всего 2 раза – оба в Кубке, оба матча закончились поражениями от «Тюмени» и курского «Авангарда», который потом дошёл до легендарного финала с «Тосно». Тогда Олейников выходил на поле с такими легендами, как Набабкин, Чалов, Натхо, Оланаре, Васин, Тикнизян.
Куда больше и ярче он проявлял себя в Юношеской лиге УЕФА – например, забивал в победном матче с «Тоттенхэмом» (3:2) и дважды ассистировал против «Монако» – тогда ЦСКА разнёс соперника на выезде 5:0, а Чалов оформил покер.
Но если Фёдор вскоре начал забивать за основу ЦСКА, то Олейников зимой 2019-го отправился в аренду в Воронеж, а летом на полноценной основе перешёл в «Шинник». Дальше была «Чайка» (Иван – племянник нынешнего гендиректора «Ростова» Андрея Чайки), а из Песчанокопского Олейников отправился в «Ахмат», где и раскрылся на уровне РПЛ.
Теперь Иван возвращается в родной клуб в совершенно новом статусе – и будет величие, если дебютирует за ЦСКА в субботу против... «Рубина»!
Фото: ФК Рубин, ПФК Крылья Советов, ПФК ЦСКА