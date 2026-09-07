"Акрон" расторг контракт с защитником

Тольяттинский "Акрон" объявил об уходе легионера.

Фото: ФК "Акрон"

- Пауло Витор покидает "Акрон".

Футбольный клуб "Акрон" и защитник Пауло Витор достигли договоренности о расторжении контракта по взаимному согласию сторон, - сообщает пресс-служба тольяттинцев.Пауло Витор выступал за "Акрон" с лета 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 21 матч и не отметился результативными действиями, в нынешнем сезоне он вышел на поле в 2 встречах.В прошлом сезоне бразильский защитник на правах аренды выступал за португальский "АВС САД". Рыночная стоимость 25-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 500 тысяч евро.