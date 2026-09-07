По информации источника, полузащитник "Крыльев Советов" Иван Олейников не приехал на медосмотр в "Рубин" ради трансфера в ЦСКА. Вскоре он улетит из Казани в Москву.
Ранее сообщалось, что Иван Олейников в ближайшее время станет игроком казанского "Рубина". После матча 7 тура РПЛ "Крылья Советов" - "Краснодар" (2:2) полузащитник объявил, что это был его последний выход на поле в составе самарцев.
В текущем сезоне полузащитник вышел на поле в девяти встречах во всех турнирах и записал на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 2 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.
Олейников не приехал на медосмотр в "Рубин" ради перехода в другой клуб - журналист Карпов
Иван Олейников продолжит карьеру в столичном клубе.
Фото: ФК "Крылья Советов"