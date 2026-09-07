По информации источника, ЦСКА пытается перехватить у "Рубина" полузащитника "Крыльев Советов" Ивана Олейникова.
Ранее сообщалось, что Иван Олейников прибыл в Казань и в ближайшее время станет футболистом "Рубина". В текущем сезоне полузащитник вышел на поле в девяти встречах во всех турнирах и записал на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 2 миллиона евро.
Источник: "Чемпионат".
ЦСКА пытается перехватить Олейникова у "Рубина" - источник
ЦСКА может подписать Ивана Олейникова.
Фото: ФК "Крылья Советов"