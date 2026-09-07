Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Рубин
19:30
АхматНе начат

ЦСКА пытается перехватить Олейникова у "Рубина" - источник

ЦСКА может подписать Ивана Олейникова.
Фото: ФК "Крылья Советов"
По информации источника, ЦСКА пытается перехватить у "Рубина" полузащитника "Крыльев Советов" Ивана Олейникова.

Ранее сообщалось, что Иван Олейников прибыл в Казань и в ближайшее время станет футболистом "Рубина". В текущем сезоне полузащитник вышел на поле в девяти встречах во всех турнирах и записал на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 2 миллиона евро.

Источник: "Чемпионат".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится