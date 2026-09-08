Орлов: для "Зенита" это будет очень тревожный год

"В прошлом чемпионате "Зенит" проиграл всего два раза за весь сезон. А тут уже три раза проиграли. Поэтому будет очень тревожный год…
Это уже стало ясно. Посмотрите, сколько очков "Краснодар" набрал", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
По итогам 7 стартовых туров Российской Премьер-Лиги в сезоне 2026/2027 петербургский "Зенит" одержал четыре победы и потерпел три поражения. На данный момент сине-бело-голубые находятся на пятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 12 набранных очков. От лидирующего в чемпионате "Краснодара" действующий чемпион страны отстает уже на 7 баллов.