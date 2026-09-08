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Орлов: для "Зенита" это будет очень тревожный год

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об амбициях "Зенита" в этом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"В прошлом чемпионате "Зенит" проиграл всего два раза за весь сезон. А тут уже три раза проиграли. Поэтому будет очень тревожный год…

Это уже стало ясно. Посмотрите, сколько очков "Краснодар" набрал", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

По итогам 7 стартовых туров Российской Премьер-Лиги в сезоне 2026/2027 петербургский "Зенит" одержал четыре победы и потерпел три поражения. На данный момент сине-бело-голубые находятся на пятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 12 набранных очков. От лидирующего в чемпионате "Краснодара" действующий чемпион страны отстает уже на 7 баллов.

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