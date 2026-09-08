В "Рубине" отреагировали на информацию об уходе спортивного директора

"Данная информация не соответствует действительности. В руководстве клуба доверяют Александру Рустемовичу Айбатову и Константину Юрьевичу Дзюбе, которые продолжат свою работу на благо успехов "Рубина".
Большая просьба к представителям СМИ не транслировать на своих ресурсах непроверенную информацию", - сообщили в клубе.
Ранее в прессе сообщалось о том, что руководство "Рубина" недовольно работой Дзюбы и считает, что клуб этим летом провалился на трансферном рынке. Отмечалось, что с высокой долей вероятности казанский клуб расстанется с рядом работников спортивного блока.
Напомним, ранее сорвался трансфер в "Рубин" атакующего полузащитника Ивана Олейникова из "Крыльев Советов". Игрок посетил расположение казанцев, сфотографировался с формой команды, но так и не подписал контракт.
Источник: "Чемпионат"