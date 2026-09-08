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"Тот образ, который несет Сергей Богданович, не сочетается сего действиями". Слуцкий - о Семаке

Бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий высказался о стычке между защитником "армейцев" Жоао Виктором и наставником "Зенита" Сергеем Семаком в матче 7-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Тот образ, который несет Сергей Богданович — что он максимально религиозный и спокойный человек, не ругающийся нецензурно, в отличие от меня, быдла волгоградского, — не сочетается с этими действиями", - сказал Слуцкий на YouTube-канале "Это футбол, брат!".

В начале матча 7-го тура чемпионата России между "Зенитом" и ЦСКА (1:2) на бровке произошла стычка между главным тренером Сергеем Семаком и защитником Жоао Виктором.

Сразу после инцидента Семак покинул скамейку и направился в раздевалку. Сначала появилась информация о его удалении, однако вскоре он вернулся на свое место. В результате потасовки оба участника конфликта получили предупреждения в виде желтых карточек.

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