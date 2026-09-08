"Тот образ, который несет Сергей Богданович, не сочетается сего действиями". Слуцкий - о Семаке

Фото: ФК "Зенит"

"Тот образ, который несет Сергей Богданович — что он максимально религиозный и спокойный человек, не ругающийся нецензурно, в отличие от меня, быдла волгоградского, — не сочетается с этими действиями", - сказал Слуцкий на YouTube-канале "Это футбол, брат!".