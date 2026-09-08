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Черчесов прокомментировал попадание Сафонова в число претендентов на приз лучшему вратарю мира

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о включении голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова в число номинантов на награду лучшему вратарю года.
Фото: телеграм-канал Сафонова
"Это приятная новость. Наверное, все заслуженно, потому что Матвей с "ПСЖ" выиграл Лигу чемпионов, нельзя было это не отметить.

Насколько высоки шансы — покажет время, другое дело, что рад его участию в этой номинации. Победитель Лиги чемпионов изначально имеет право там быть. Это значимое событие, главное, чтобы этот приз достался ему. Другое дело, что конкуренты тоже достойные", - сказал Черчесов.

27-летний вратарь "Пари-Сен-Жермен" и сборной России поборется за звание лучшего голкипера года с Яссином Буну, Тибо Куртуа, Жоаном Гарсией, Грегором Кобелем, Эмилиано Мартинесом, Эдуаром Менди, Давидом Райей, Унаи Симоном и Возиньей.

26 октября в Лондоне состоится торжественная церемония награждения по итогам сезона-2025/26. В ходе этого мероприятия, помимо прочих номинаций, будет объявлен обладатель "Золотого мяча".

Источник: ТАСС

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