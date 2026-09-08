France Football опубликовал имена претендентов на приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина.
В число финалистов вошли Давид Райа ("Арсенал"), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", "Челси"), Ясин Буну ("Аль-Хиляль"), Тибо Куртуа ("Реал" Мадрид), Грегор Кобель ("Боруссия" Дортмунд"), Жоан Гарсия ("Барселона"), Эдуар Менди ("Аль-Ахли"), Возинья ("Коло-Коло"), Унаи Симон ("Атлетик" Бильбао), а также россиянин Матвей Сафонов ("ПСЖ").
Победитель будет объявлен 26 октября на торжественной церемонии вручения "Золотого мяча" - 2026.
Сафонов номинирован на звание лучшего голкипера года
Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов поборется за награду лучшему голкиперу года.
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