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Агент Сафонов: "Динамо" разгоняется, они поборются за тройку в этом сезоне

Футбольный агент Алексей Сафонов в беседе с Rusfootball.info высказался о перспективах московского "Динамо" в этом сезоне.
Фото: globallookpress.com
"Мне кажется, у "Динамо" в этом сезоне всё будет хорошо, они разгоняются. Матч со "Спартаком" показал, что команда выходит на пик. Если в прошлых матчах их хватало только на один тайм, то уже сейчас они хороши и во втором. Если они продолжат играть так же, как и против "Спартака", то они спокойно поборются за тройку. Потенциал для этого есть. Не стоит их списывать со счетов", — сказал Сафонов.

За семь туров "Динамо" заработало 13 очков и поднялось на третью строчку в таблице РПЛ. От лидирующего "Краснодара" москвичи отстают на шесть баллов.

Следующим соперником бело-голубых станет "Оренбург".

Rusfootball.info

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