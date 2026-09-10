"Мне кажется, у "Динамо" в этом сезоне всё будет хорошо, они разгоняются. Матч со "Спартаком" показал, что команда выходит на пик. Если в прошлых матчах их хватало только на один тайм, то уже сейчас они хороши и во втором. Если они продолжат играть так же, как и против "Спартака", то они спокойно поборются за тройку. Потенциал для этого есть. Не стоит их списывать со счетов", — сказал Сафонов.
За семь туров "Динамо" заработало 13 очков и поднялось на третью строчку в таблице РПЛ. От лидирующего "Краснодара" москвичи отстают на шесть баллов.
Следующим соперником бело-голубых станет "Оренбург".
Rusfootball.info
Агент Сафонов: "Динамо" разгоняется, они поборются за тройку в этом сезоне
Футбольный агент Алексей Сафонов в беседе с Rusfootball.info высказался о перспективах московского "Динамо" в этом сезоне.
Фото: globallookpress.com