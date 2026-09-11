Артём Дзюба, покинувший "Акрон", сейчас находится в статусе свободного агента. На фоне кадровых вопросов в атаке "Краснодара" журналисты поинтересовались у Мурада Мусаева, видит ли он 38-летнего нападающего в своей команде.
"Я могу представить кого угодно. Артём Дзюба лучший бомбардир в России среди всех футболистов. За него не нужно ничего говорить, за него говорят его достижения. Что касается свободных агентов, я не знаю, чтобы клуб вёл с кем-то переговоры", — сказал тренер.
Источник: "Чемпионат"
Мусаев не исключил появления Дзюбы в "Краснодаре": могу представить в клубе кого угодно
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, видит ли он в составе своей команды Артема Дзюбу.
Фото: ФК "Акрон"