Летом красно-белые уже пытались подписать 28-летнего мексиканца, однако "Гвадалахара" наотрез отказалась отпускать своего лидера по ходу сезона. Сам Альварадо при этом не был против трансфера — именно позиция клуба, а не игрока, поставила сделку на паузу. По данным "Спорт-Экспресса", стороны вернутся к обсуждению зимой.
Камнем преткновения остаётся сумма: "Спартак" предлагал 13 млн евро, тогда как мексиканцы требуют 18 млн. Если красно-белые улучшат предложение, а "Гвадалахара" смягчит условия, переход вполне может состояться в зимнее окно.
Источник: "Спорт-Экспресс"
"Спартак" готовит зимний трансфер: Альварадо согласен на переезд в Россию - источник
Вингер "Гвадалахары" Роберто Альварадо не отказался от перехода в "Спартак" и готов перебраться в Россию зимой, однако клубам ещё предстоит уладить разницу в цене.
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